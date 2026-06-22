【その他の画像・動画等を元記事で観る】 チケット一般発売を迎え、東京ではプラチナチケットを含む一部券種が早くもSOLD OUTとなるなど、話題沸騰中の『SUMMER SONIC 2026』。このたび、25周年のサマソニの熱気をさらに加速させる、第11弾追加アーティストが発表された。 ■25周年の夏をさらに熱くする、多彩なアーティストが集結！ 8月14日～16日に、ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセにて東京公演、万