本日、ビデオリサーチより、6月21日(日)放送の「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」の日本全国におけるリアルタイムでの「到達人数・平均視聴人数」が下記の通り発表された。 到達人数 約3900.8万人 ※ビデオリサーチ調べ全国到達人数(推計)：30局150分 平均視聴人数 約2237.2万人 ※ビデオリサーチ調べ全国平均視聴人数(推計)：30局150分