タレントの上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。公開中の映画「Michel／マイケル」について語った。これまでマイケル・ジャクソンさんにまつわる映画を見たことはなかったというが、同作は見に行ったという上沼。共演のシャンプーハット・てつじ、同局・北村真平アナウンサーも見ており、3人でオープニングから盛り上がった。上沼は「素晴らしいなあ、ファンになった。おいっ子