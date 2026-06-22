木原稔官房長官木原稔官房長官は22日午後、衆院の森英介衆院議長らと衆院議長公邸で会談した。皇族数確保に関する皇室典範改正案の要綱案を提示。森氏らは「立法府の総意」が十分に反映されているかどうかを確認する。政府は了承を得られれば、衆参全13党派が参加する全体会議で報告。6月下旬に閣議決定する方向で調整しており、7月17日までの今国会会期内の成立を目指す。高市早苗首相は22日の衆院予算委員会で「衆参正副議長