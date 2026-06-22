ホンジャマカ恵俊彰（61）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。18、19日の放送で番組を休んでいたが、言及なく番組をスタートさせた。番組開始直後に、21日に今季16号本塁打を放ったドジャース大谷翔平投手のニュースを取り上げた。大谷は20日に第2子誕生のため“産休”で試合を欠場し、復帰戦で祝砲を放った形になっていた。恵は「土屋さん、ご自身で祝砲をあげるという」と語りかけた。RAG FAIR