菅井友香が、母親の不思議な体質について語った。昔から「宇宙人だと言われている」といい、父親が周波数測定器を向けた際には、思わぬ反応があったという。スタジオも驚いたエピソードとは。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○菅井友香が母親の不思議な体質を明かすABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7が16日に配信。「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで