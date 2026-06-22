AOKIは、高機能レディースウェアブランド「MeWORK」の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションを全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。リネンライクブリーズセットアップ「神ラクシリーズ」は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、洗濯やシワの手入れ、服装選びなどの「服装ストレス(服へのお悩み)」を、5つの"ラク"でサポートするシリーズ。5つの"ラク"とは