勝ち点4で決勝トーナメント進出へ大前進サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント（T）進出に大きく前進した。一方、気の早いファンの間では、決勝T初戦の相手以外の“敵”も話題になっている。日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試