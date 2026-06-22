◆スティーブンフォスターステークス・Ｇ１（日本時間６月２８日朝、チャーチルダウンズ競馬場・ダート１８００メートル）＝ゲート順確定米国ダート古馬戦線の注目レースの出走馬と、ゲート順が確定した。７頭立てながら、米国ダートの最高峰のメンバーがそろった。ドバイ・ワールドＣでフォーエバーヤングに勝ったマグニチュード（牡４歳、米・Ｓアスムッセン厩舎、父ノットディスタイム）は５番ゲートに決まった。昨年の北