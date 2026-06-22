MLB公式X更新父の日に合わせて公開された米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の1枚が、日本のファンを和ませている。MLB公式Xは21日（日本時間22日）、幼少期の大谷の父子ショットを投稿。その姿に、多くの反響がSNSに寄せられた。大谷は日本時間20日に自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。日米ファンから祝福が相次いだが、MLB公式が公開したのは大谷の幼少期の1枚だった。父の日に合わせ、大谷が父・徹さんに寄