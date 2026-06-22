漫才コンビ「メッセンジャー」の黒田有（俳優名・黒田たもつ）と、兄弟演劇ユニット「ＴＨＥＲＯＢＣＡＲＬＴＯＮ」の村角太洋氏（俳優名・ボブ・マーサム）によるクリエイターユニット「ねぎぽんず」のプロデュース公演、舞台「芸能事務所フルハウス」（７月１０〜１２日、大阪・新世界ＺＡＺＡＨＯＵＳＥ）の取材会が２２日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われた。今作ではお笑いユニット「ザ・プラン９」のお〜