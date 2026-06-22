フジテレビの木村拓也アナウンサーが“４年前と同じ構図”の写真を公開し、話題を呼んでいる。２１日にインスタグラムで「出社したら、ＳＵＮＤＡＹブレイク. 終わりの中村アナ、鈴木アナ、藤井アナ」と書き始めた木村アナ。「ミツさん（中村アナ）『あれ…！前回のカタールＷ杯の現地アナウンサーじゃない？』一同『確かに 〜〜〜！！！』あの時写真撮りましたよね？と４年前と同じ構図で写真を撮りました。みんな...変わ