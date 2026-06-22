ロッテは２２日、８月８日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリン）前に、音楽ユニットの「水曜日のカンパネラ」が来場することを発表した。同日は２０２１年から続く夏のスペシャルイベント「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲＷＥＥＫｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙクーリッシュ」が開催され、「水曜日のカンパネラ」は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスを実施する。「水曜日のカンパネラ」は「このような機会をいただき、大変光