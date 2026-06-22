ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲＥＮＧＲＥＹ」のＹｏｕＴｕｂｅ特別企画が１９日にスタートし、約７０００人が同時視聴で参加した。メンバーそれぞれが選曲したセットリストを５週連続でプレミア公開する企画で、タイトルは「ＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ５ＤＡＹＳ―ＹｏｕＴｕｂｅＥｘｃｌｕｓｉｖｅＳｅｔｌｉｓｔｂｙＭｅｍｂｅｒｓ―」。この日はボーカル京が選曲した楽曲で開催した。世界中から集まったフ