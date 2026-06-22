◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）スペルーチェ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）は、前走の橘Ｓで３着。初の１４００メートルで序盤は追走に苦労したが、３コーナー過ぎから上がっていくとしぶとく脚を伸ばした。宮田調教師は「ジョッキー（ミルコ・デムーロ）からも１４００メートルだと少し忙しいかなというフィードバックをもらって、そのなかで昇級でいいレ