ニュージーランド戦で殊勲の同点弾FIFA北中米ワールドカップ（W杯）は現地6月22日、グループGの第2節でエジプト代表はニュージーランドと対戦。1点ビハインドの後半に、日本でもなじみの深い大物と“同名”の選手が同点ゴール。SNS上では「吹いた」「響きなんか良い」といった声が上がっている。エジプトは前半15分に先制を許し、迎えた後半13分。右サイドのDFハニーのクロスにMFモスタファ・ジーコが頭で合わせて、同点に追い