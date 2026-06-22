警視庁国際犯罪対策課は18日までに、東京都港区の会社役員・藍沢鵬程容疑者、妻の藍沢オリビア容疑者を、入管難民法違反容疑で逮捕した。いずれも容疑を否認している。 中国人富裕層・中所得者に日本移住が人気、日本で数千万円納税する人も 2人の逮捕容疑は2023年、中国から女性ベビーシッターを入国させるため、東京出入国在留管理局で、女性の学歴や就業先を偽って「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申