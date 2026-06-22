国会では高市総理大臣が出席する集中審議が行われ、野党側は「サナエトークン」と呼ばれる暗号資産への関与などについて追及しました。【映像】中道議員がサナエトークンの「矛盾」について追及暗号資産について事前に説明があったのかなど事実関係について繰り返し答弁を求められた高市総理は、直接の答弁は避けたものの関与については否定しました。中道・後藤衆院議員「暗号資産を配布するというアイデアについて、説明があ