◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージH組第2節 ウルグアイ2-2カーボベルデ(日本時間22日、マイアミ・スタジアム)FIFAワールドカップ初出場のカーボベルデが、ウルグアイと対戦。2-2のドローで、強豪スペインと対戦した初戦に続き、勝ち点「1」を獲得しました。人口59.9万人のカーボベルデは今回がワールドカップ初出場。初戦のスペイン戦は40歳の守護神・ヴォジーニャ選手の活躍もあり、FIFAランキング2位の強豪ス