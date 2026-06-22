栃木県那須町で焼けた夫婦の遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われている「仲介役」の男らのうち1人が初公判で起訴内容を認めました。【映像】連行される被告らの様子佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）はおととし、東京・上野で飲食店を経営していた宝島龍太郎さん（当時55歳）と妻の幸子さん（当時56歳）を殺害し、遺体に火をつけて遺棄した罪などに問われています。きょう東京地裁で開かれた初公判で佐々木