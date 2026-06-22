スイスで開催されていたアメリカとイランの協議は難航が伝えられていましたが、攻撃が続くレバノンでの戦闘終結を監視するチームを設置することなどで合意しました。【映像】攻撃を受けたレバノンの街（実際の様子）仲介にあたっているパキスタンとカタールは22日、声明を出し、イランとアメリカによる最初の協議が終了したと発表しました。60日以内に最終合意に達するための計画や署名された覚書に基づいて、レバノンでの戦闘