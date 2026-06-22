福岡地検＝2023年9月福岡市総合図書館（同市早良区）で2月、男女3人が刺された事件で、福岡地検は22日までに、殺人未遂容疑で逮捕、再逮捕された無職吉井辰夫容疑者（61）の刑事責任能力を調べる鑑定留置を終えた。終了は19日。26日の勾留期限までに、起訴するかどうか判断する。3月26日から鑑定留置していた。吉井容疑者は、2月19日午後7時50分ごろ、女性の首を包丁で切り付け、他の男性2人も刺すなどして、殺害しようとした