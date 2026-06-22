皇族数の確保策をめぐり女性皇族が結婚したあとも皇室に残る案に7割が賛成する一方、男系男子を養子とする案については、賛成が半数に届かないことがANNの世論調査でわかりました。【映像】ANNが実施した世論調査皇族数の確保に関する「立法府の総意」について、女性皇族が結婚したあとも皇室に残る案は7割が賛成する一方、男系男子を養子とする案は賛成が45％でした。今後、議論を「女性天皇」や母方が天皇家に連なる「女系