お笑いコンビ・たくろうが２２日、都内で行われた、「Ｍ−１グランプリ２０２６」の開催発表会見にドンデコルテらと出席した。昨年優勝を果たし、大躍進中の２人。赤木裕は「本当にまるっきり人生変わって、東京にも出てきましたし、会えるはず無い人といっぱい会えた」と激変ぶりを語った。昨年大会では、トヨタ自動車やＧｏｏｇｌｅなど、数々の企業名をネタの中に盛り込んだネタを披露。見事に注目を集め、Ｖ特需として、