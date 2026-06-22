6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が7月1日（水）に発売する5th Anniversary Project 第2弾シングルの表題曲「Missing」が、6月29日（月）に先行配信されることが決定した。BE:FIRSTの記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、 DJ／Producer Jonas Blue（ジョナス・ブルー）をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真