SANA（TWICE）が、「PRADA（プラダ）」のワンピースを着た全身ショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】SANA、タイトなミニワンピ姿） PRADAのブランドアンバサダーを務めるSANA。「上げれてなかった写真」と綴り、SANAは美脚が印象的な抜群のプロポーションを披露している。 SANAは、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に出演。MISAMO