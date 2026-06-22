全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・白山の音楽喫茶店『ジャズ喫茶映画館』です。長年熟成されたライブ感ある音に耽溺する愉悦ジャズ喫茶なのに『映画館』とはこれいかに。’78年に開店した創業オーナー吉田昌弘さんが映画の助監督をしていたからだ。店内には往時のポスターや映写機、キャメラがあり、博物館の雰囲気がある。チョコブラウニー500円、コーヒー700円『ジ