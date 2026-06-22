【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表が過去７回のワールドカップで、一度しか勝っていなかったグループステージ第２戦。北中米大会を戦っているチームは“鬼門”を突破するべく、現地６月20日のチュニジア戦に挑んだ。開始４分に鎌田大地が先制点を奪取。31分には上田綺世が追加点をマークし、前半を２−０で終える。後半には伊東純也と上田がネットを揺らし、終わってみれ