佐野の活躍も注目を集めている(C)Getty Images現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2戦で、日本代表はチュニジアと対戦。4−0でチュニジアを下し、今大会初白星、勝ち点を「4」として2位に浮上した。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る日本は4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、31分には上田綺世のW杯初ゴールで貴重な追加点を加えた。後半に