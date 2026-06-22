元Sexy Zoneの中島健人さんは6月21日、自身のInstagramを更新。7月3日公開予定の映画『ラブ≠コメディ』のプロモーション動画を公開しました。【写真】中島健人、“ガチすぎる”密着動画を公開「好きすぎてたまりません」中島さんは「え？ これリアルですか」とつづり、「ガチすぎるこれ」「『ラブ≠コメディ』7/3公開」というテロップが入った1本の動画を投稿。作中で中島さんが演じるトップアイドル・神崎麗司に密着した、ドキュ