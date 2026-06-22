雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月22日、投稿を更新。Hey! Say! JUMP・山田涼介さんが担当した2502号の表紙を解禁し、反響を呼んでいます。【写真】“名画級の美しさ”の山田涼介「いくら何でも美し過ぎる」同アカウントは「#山田涼介 さんが 7/1発売「恋と運命」特集の #anan表紙 に登場」と、山田さんを起用した表紙を解禁。まるで、おとぎ話の王子様のようなビジュアルの山田さんが額縁から体