お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が22日までに、自身のインスタグラムを更新。メキシコ・モンテレイで開催された「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦を観戦し、現地で驚きの人物と出会ったことを明かした。【写真】現地で大興奮！W杯チュニジア戦で会った人物との3ショットを投稿した盛山相方のリリーと試合を観戦した盛山は「ワールドカップ現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」「大勝を見