昨年の漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』の模様が、『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』としてDVD化され、10月7日に発売されることが決まった。【画像】『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」〜連覇の先に、軟弱の星〜』ビジュアル『M-1グランプリ2025』は、史上最多1万1521組がエントリーし、たくろうが頂点に立った。DVDでは、激闘が繰り広げられた決勝、最後の1枠を争った敗者復活、ファイナリスト