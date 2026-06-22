ホラーオムニバス映画『耳袋夜噺（みみぶくろよばなし）』が、7月18日より東京・新宿K's cinemaで公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアルと、収録される全10作品の概要と場面写真が解禁された。【画像】収録される全10作品の場面写真本作は、『心霊盂蘭盆』『心霊曼邪羅』などの人気心霊シリーズを手掛けるホラーレーベル「ラミアプロジェクト」による新プロジェクト。次世代の新たな才能を発掘し、映画館での