北海道美唄市に設置された二酸化炭素の観測機器（大阪公立大提供）地球温暖化の要因である二酸化炭素（CO2）を陸上の生態系がどれだけ吸収しているかが分かるデータベースを、国際的な研究者のネットワークが立ち上げた。森林や農地、湖など世界で700を超える地点のデータを研究者に提供。CO2の抑制に欠かせない生き物たちの活動を理解し、温暖化対策に生かす。ネットワークに参加する大阪公立大の植山雅仁准教授（微気象学）