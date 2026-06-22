千葉ロッテマリーンズは、8月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」が来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」が開催される。「水曜日のカンパネラ」は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスを行い、球場を盛り上げる。球団広報を通じて「このような機会をいただき、大変光栄です！球場ならでは