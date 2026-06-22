４児のママで俳優の加藤夏希が２１日、Ｘを更新。小学生の長女が突然、転校を希望。その理由に加藤も「頑張ります」と芸能人としての意地をにじませた。加藤は「大事件が！」と切り出し「娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって」と言い出したことを報告。なぜ転校したいのか？その理由が「有名人がいるから」で加藤もびっくり。「ゆ、有名な親がいるから行ってみたい！って思われるように頑張りま