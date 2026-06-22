漫才コンビ、メッセンジャー黒田たもつ（56）、ザ・プラン9お〜い！久馬（53）、俳優村角太陽（41）が22日、大阪市内で、舞台「芸能事務所フルハウス」（7月10〜12日、新世界ZAZA HOUSE）の取材会に出席した。25年の舞台「VS．」を機に、黒田らが結成したクリエーターユニット「ねぎぽんず」による新作舞台。亡き父の跡を継ぎ、小さな芸能プロダクションの新社長に就任した主人公が、事務所に所属するやる気も実力もないポンコツ中