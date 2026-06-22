銀行で「普通預金に置いておくより定期預金がおすすめです」と言われても、金利差が小さいと「それならNISAに回したほうがよいのでは」と考える人もいるでしょう。たしかに、長期で増やすことを目指すならNISAは有力な選択肢です。 しかし、定期預金とNISAは役割が違います。定期預金は元本を守りながら置いておくお金、NISAは値動きのある商品で増やすことを目指すお金です。金利だけで比べるのではなく、そのお金をいつ使