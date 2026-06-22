マクドナルドの株主優待券が、金券ショップなどで販売されているのを見かけたことがある人もいるかもしれません。なかには1枚750円程度で販売されているケースもあり、「株主になるよりお得なのでは？」と感じる人もいるでしょう。 確かに、利用方法によっては金券ショップで購入した方がお得になる場合があります。しかし、利用頻度や投資目的によっては株主になった方がメリットを得られるケースもあります。