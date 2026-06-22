格安SIMへ乗り換えると毎月の通信費を大きく節約できるといわれています。しかし、今使っているスマホが対応していない可能性があると分かると、「新しいスマホを買うなら意味がないのでは？」と悩む人もいるでしょう。 本記事では、本体代が必要になった場合でも乗り換えがお得になるケースや、判断する際のポイントを解説します。 まずは今のスマホが本当に使えないのか確認しよう 格安SIMへの乗り換えを