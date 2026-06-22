【CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-】 9月16日 発売予定 価格：4,180円 スクウェア・エニックスは、音楽商品「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-」を9月16日に発売する。価格は4,180円。 本商品は、2026年1月に東京国際フォーラム ホールAで開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を