北中米Ｗ杯１次リーグＨ組第２戦（２１日＝日本時間２２日）、ＦＩＦＡランキング６７位のカーボベルデが同１６位の古豪ウルグアイに２―２でドロー。初戦のスペイン戦で引き分けたのに続き、優勝経験国から勝ち点１を奪う大健闘で決勝トーナメント進出に望みをつないだ。この快進撃に世界も衝撃を受けている。中国メディア「新浪体育」は「かつては中国代表よりも低い１８０位にランクされていたカーボベルデは、スペインとウ