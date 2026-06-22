北中米Ｗ杯１次リーグＧ組第２戦（２１日＝日本時間２２日、カナダ・バンクーバー）、エジプトはニュージーランドに３―１で競り勝ち、初出場した１９３４年イタリア大会から９２年のときを経て待望のＷ杯初勝利をマークした。ニュージーランドに先制を許すも、後半１３分にＭＦジコ（ピラミッズ）が頭で合わせて同点とすると、２２分にはエースのＦＷモハメド・サラー（リバプール）がゴールを決めて勝ち越しに成功。さらに３