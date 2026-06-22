阪神・下村は2軍オリックス戦で7回1死まで無安打投球阪神・下村海翔投手がブレークの兆しを見せている。21日、ファーム・リーグ西地区のオリックス戦（豊中ローズ）に先発し、7回1死まで無安打投球。森に中前打を許したものの、7回1安打無失点、7奪三振無四球の快投を演じた。2023年ドラフト1位で阪神入り。昨季は2024年4月に受けたトミー・ジョン手術のため全休となったが、5月22日のファーム・オリックス戦で“プロデビュー