韓国のバラエティ番組のワールドカップ応援回を巡り、一部の視聴者から残念だという声が上がっている。去る6月19日、韓国で放送されたMBC『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ』では、サッカーの大ファンとして有名な音楽プロデューサーのCODE KUNSTが、HIPHOPグループEPIK HIGHのメンバーたちとともに、ワールドカップの韓国対チェコ戦を応援する姿が捉えられた。【写真】「人生に役立たない」韓国歌手、W杯応援を批判同