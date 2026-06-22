日本代表の4-0勝利の裏で、韓国の大学教授が警鐘を鳴らした。6月21日（日本時間）、日本はチュニジアと対戦。【比較画像】旭日旗？『鬼滅』の耳飾り、韓国では変更上田綺世の2ゴールなど計4得点を奪って勝利し、グループリーグ突破をほぼ確実なものとした。ただ、日本サポーター席に複数の旭日旗が掲げられている様子が確認され、誠信女子大学のソ・ギョンドク教授が声を上げている。（写真提供＝OSEN）ソ・ギョンドク教授ソ教授は