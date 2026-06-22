8月に韓国でマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、チームKリーグによるプレシーズンマッチが開催される。韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は6月22日、来る8月5日にソウルワールドカップ競技場で、Kリーグを代表する選手たちで構成した「チームKリーグ」が、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティと「2026 Coupang Playシリーズ」として親善試合を行うことを発表した。【写真】Kリーグ人気チア、