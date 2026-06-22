Hearts2Heartsが、日本のファッション誌『Seventeen』に初登場する。Hearts2Heartsは、7月1日に発売される『Seventeen』2026年夏号に初登場することが決定した。さらに、9月1日発売予定の2026年秋号にも登場が決定しており、2号連続で誌面を飾る。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！夏号では、夏のトレンドコーデをまとった8人のスペシャルカットに加え、テイスト別のペアショットも掲載。メンバーそれぞれの魅力を存