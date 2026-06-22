【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの西山茉希が6月21日、自身のInstagramを更新。海鮮パーティーの様子を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けも綺麗」海鮮料理ズラリの華やか食卓◆西山茉希、海鮮パーティーの様子を公開西山は「梅雨に負けず 海鮮パーティーで気分あげてくぅ」とつづり、写真を投稿。「今回は姉妹好物マグロをメインにお気に入りのエビフライと気になっていたベビーホタテ、便利な